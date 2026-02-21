Cette exposition réunit des œuvres créées par deux artistes, Asita et Masooda Ferdous, — deux regards, deux sensibilités, une même voix — qui témoignent des réalités sociales, politiques et humaines auxquelles les femmes sont confrontées aujourd’hui.

À travers ces peintures, les femmes d’Afghanistan apparaissent au cœur de défis profonds et complexes. Privées de nombreux droits fondamentaux, confrontées à des restrictions sévères et à des inégalités persistantes, elles continuent néanmoins de faire preuve d’une force intérieure remarquable. Chaque œuvre traduit à la fois la douleur du silence imposé et la puissance d’une résistance discrète mais inébranlable. Les couleurs, les lignes et les textures deviennent un langage visuel qui exprime ce qui ne peut être dit à voix haute. Ces tableaux ne représentent pas seulement la souffrance ou l’injustice ; ils incarnent également l’espoir, la dignité et la détermination. Ils donnent forme à des voix que l’on tente de faire taire et rappellent que même dans les contextes les plus sombres, la lumière de la résilience demeure.

« La voix des sans voix » est un hommage à la persévérance des femmes d’Afghanistan. C’est une invitation à écouter, à ressentir et à reconnaître leur courage. Cette exposition ne se limite pas à témoigner d’une réalité difficile ; elle affirme aussi la force, la créativité et la capacité de transformation des femmes qui continuent de lutter pour la liberté, l’éducation et la justice.

Masooda Ferdous et Asita Ferdous Masooda Ferdous, née en 1993 en Afghanistan, est une artiste et militante culturelle. Elle a fait toutes ses études dans son pays et a obtenu une licence et un master en arts visuels à la faculté des beaux arts de l’université de Kaboul. Pendant ses études, Masooda a participé à plusieurs expositions collectives à Kaboul. Ses œuvres, peinture et sculptures, se distinguent par leur engagement envers les questions sociales et pour les droits des femmes d’Afghanistan. Ses créations s’inspirent d’un réalisme symbolique, la peinture à l’huile et l’acrylique avec spatule, afin de transmettre ses messages par la richesse des couleurs et des textures. Asita Ferdous est née en Afghanistan. En 2022, après la prise de pouvoir des Talibans, elle a été évacuée par le gouvernement français et vit aujourd’hui à Paris en tant que réfugiée politique. Elle est titulaire d’une licence en sculpture et d’un master en arts visuels de l’Université de Kaboul. Avant les bouleversements politiques en Afghanistan, de 2016 à 2018, elle a travaillé comme membre de l’équipe de gestion de la jeunesse de la municipalité de Kaboul, aux côtés d’un groupe de jeunes artistes. Puis, de 2018 à 2020, elle a exercé la fonction de responsable de l’égalité des genres à la municipalité de Kaboul, en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes dans la gouvernance. Asita et Masooda Ferdous ont participé à de nombreuses expositions. Ensemble, elles ont notamment réalisé en 2015 la plus grande sculpture métallique d’Afghanistan (5 mètres de hauteur), exposée à l’Université de Kaboul. Un monument pour l’égalité d’accès à l’éducation pour les femmes et les hommes.

En écho à la Journée Internationale des droits des femmes – 8 mars -, la médiathèque accueille une exposition d’Asita et Masooda Ferdous, un récit artistique partagé autour de la vie et de la condition des femmes d’Afghanistan.

Du samedi 07 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit

Entrée libre – Rez-de-chaussée

Tout public.

Date(s) :

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



