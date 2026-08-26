Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION L’AMÉRIQUE EN FACE FESTIVAL HORS CADRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Hors Cadre s’installe à la MAM ! Exposition, Cinémam doc et conférence pour découvrir trois grands photographes américains du XXe siècle.

Pour la 3e année, la MAM s’associe à l’association Hors Cadre pour son festival biterrois dédié à la photographie. À travers une exposition, un Cinémam doc et une conférence, la médiathèque s’inscrit dans un parcours qui réunit près de 20 lieux urbains et périurbains et fait découvrir toute la diversité de la création photographique.

Pour cette nouvelle édition, l’exposition met à l’honneur trois grandes figures de la photographie américaine du XXe siècle Edward S. Curtis, témoin des cultures amérindiennes menacées ; Dorothea Lange, célèbre pour son travail au sein de la Farm Security Administration pendant la Grande Dépression ; et Ansel Adams, présenté ici à travers ses photographies consacrées à l’internement des Américains d’origine japonaise en Californie.

Réalisée à partir des collections de la Bibliothèque du Congrès américain, l’exposition est une invitation à découvrir des regards engagés et des images devenues emblématiques.

Complétez votre visite avec le Cinémam doc, samedi 24 octobre à 15h, suivi d’une conférence à 16h. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Hors Cadre is coming to the MAM! An exhibition, documentary film screenings, and a lecture to explore the work of three major 20th-century American photographers.

L’événement EXPOSITION L’AMÉRIQUE EN FACE FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34