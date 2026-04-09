Exposition LARGUE de Claude Martino route de l’Ecloserie Île-d’Houat
Exposition LARGUE de Claude Martino route de l’Ecloserie Île-d’Houat dimanche 2 août 2026.
Île-d’Houat
Exposition LARGUE de Claude Martino
route de l’Ecloserie Eclosarium Île-d’Houat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-09-01
LARGUE Expo-Photo de Claude Martino.
De PORT MARIA à PORT SAINT GILDAS, le MELVAN trace sur l’océan des allers-retours journaliers indispensables aux habilitants de HOUAT et de HOEDIC. .
route de l’Ecloserie Eclosarium Île-d’Houat 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 38 38
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L’événement Exposition LARGUE de Claude Martino Île-d’Houat a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 56
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