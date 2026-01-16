Exposition L’art abstrait Thann
Exposition L’art abstrait Thann mercredi 6 mai 2026.
Exposition L’art abstrait
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-06 13:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Plongez dans l’art abstrait couleurs, formes et émotions s’entremêlent. Découvrez des artistes qui ont révolutionné la peinture au 20e siècle et laissez libre cours à votre imagination.
L’art abstrait ouvre un espace où l’imaginaire prime sur la réalité. Au musée numérique de la Micro-Folie, découvrez des œuvres où couleurs et formes libèrent le regard et suscitent émotions et questionnements. Une plongée sensorielle dans un langage pictural novateur. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in abstract art: colors, shapes and emotions intermingle. Discover the artists who revolutionized painting in the 20th century and let your imagination run wild.
L’événement Exposition L’art abstrait Thann a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay