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AGENDA · Huelgoat

Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat

dimanche 9 août 2026 · Huelgoat

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
29690 Huelgoat
Département
Finistère
Tarif

Huelgoat

Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

A partir de lundi prochain, soir le 3/08, venez découvrir les gravures et linigravure de L’aubépine
Lisa Brézulier, artiste et artisane.
Au coeur de l’atelier l’Aubépine, Lisa donne forme à des mondes intérieurs à travers la gravure, les images poétiques et objets symboliques.
En exposition à l’étage de la boutique Ze Witches à Huelgoat jusqu’au 9/08   .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31 

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English :

L’événement Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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