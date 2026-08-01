Informations pratiques

Huelgoat

Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

A partir de lundi prochain, soir le 3/08, venez découvrir les gravures et linigravure de L’aubépine

Lisa Brézulier, artiste et artisane.

Au coeur de l’atelier l’Aubépine, Lisa donne forme à des mondes intérieurs à travers la gravure, les images poétiques et objets symboliques.

En exposition à l’étage de la boutique Ze Witches à Huelgoat jusqu’au 9/08 .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

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English :

L’événement Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ