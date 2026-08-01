Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat
dimanche 9 août 2026 · Huelgoat
Informations pratiques
Huelgoat
Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
A partir de lundi prochain, soir le 3/08, venez découvrir les gravures et linigravure de L’aubépine
Lisa Brézulier, artiste et artisane.
Au coeur de l’atelier l’Aubépine, Lisa donne forme à des mondes intérieurs à travers la gravure, les images poétiques et objets symboliques.
En exposition à l’étage de la boutique Ze Witches à Huelgoat jusqu’au 9/08 .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31
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English :
L’événement Exposition l’Aubepine à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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