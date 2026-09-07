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AGENDA · Saint-Martin-lez-Tatinghem

EXPOSITION : L’AVENTURE EN SOUS-MARAIS, Maison du Marais, Saint-Martin-lez-Tatinghem

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Marais · Saint-Martin-lez-Tatinghem

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Marais
Adresse
36 avenue du Maréchal Joffre, Saint-Martin-lez-Tatinghem
Ville
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Tarif : 2€ au lieu de 6,50€ sur la visite de nos expositions

EXPOSITION : L’AVENTURE EN SOUS-MARAIS 19 et 20 septembre Maison du Marais Pas-de-Calais

Tarif : 2€ au lieu de 6,50€ sur la visite de nos expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongée au coeur d’une légende, celle d’un sous-marin parcourant le Marais Audomarois à la recherche de toute vie résidant sous l’eau. Peut-être croiserez-vous la route d’une belle variété d’espèces circulant dans les eaux douces de notre marais.

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Plongée au coeur d’une légende, celle d’un sous-marin parcourant le Marais Audomarois à la recherche de toute vie résidant sous l’eau. Peut-être croiserez-vous la route d’une belle variété d’espèces…

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