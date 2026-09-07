EXPOSITION : L’AVENTURE EN SOUS-MARAIS, Maison du Marais, Saint-Martin-lez-Tatinghem

Informations pratiques

EXPOSITION : L’AVENTURE EN SOUS-MARAIS 19 et 20 septembre Maison du Marais Pas-de-Calais

Tarif : 2€ au lieu de 6,50€ sur la visite de nos expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongée au coeur d’une légende, celle d’un sous-marin parcourant le Marais Audomarois à la recherche de toute vie résidant sous l’eau. Peut-être croiserez-vous la route d’une belle variété d’espèces circulant dans les eaux douces de notre marais.

Maison du Marais 36 avenue du Maréchal Joffre, Saint-Martin-lez-Tatinghem Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 Saint-Martin-au-Laërt Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamaisondumarais.com/fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 11 96 10 »}]

Plongée au coeur d’une légende, celle d’un sous-marin parcourant le Marais Audomarois à la recherche de toute vie résidant sous l’eau. Peut-être croiserez-vous la route d’une belle variété d’espèces…