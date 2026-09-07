Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan, Mairie de Crespières, Crespières
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Crespières · Crespières
Informations pratiques
Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan 19 et 20 septembre Mairie de Crespières Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Exposition lavoir de Crespières, les objets des lavandières et des objets d’antan
Mairie de Crespières 78121 crespières Crespières 78121 Yvelines Île-de-France Exposition sur le lavoir de Crespières, les objets des lavandières et les objets d’antan parking aux abords
Exposition lavoir de Crespières, les obets des lavandières et des objets d’antan
patrimoinedecrespieres@gmail.com
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