Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan, Mairie de Crespières, Crespières

Informations pratiques

Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan 19 et 20 septembre Mairie de Crespières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition lavoir de Crespières, les objets des lavandières et des objets d’antan

Mairie de Crespières 78121 crespières Crespières 78121 Yvelines Île-de-France Exposition sur le lavoir de Crespières, les objets des lavandières et les objets d’antan parking aux abords

Exposition lavoir de Crespières, les obets des lavandières et des objets d’antan

patrimoinedecrespieres@gmail.com