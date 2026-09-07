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Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan, Mairie de Crespières, Crespières

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Crespières · Crespières

Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan, Mairie de Crespières, Crespières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Crespières
Adresse
78121 crespières
Ville
78121 Crespières
Département
Yvelines

Exposition lavoir de Crespières, objets des lavandières et objets d’antan 19 et 20 septembre Mairie de Crespières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition lavoir de Crespières, les objets des lavandières et des objets d’antan

Mairie de Crespières 78121 crespières Crespières 78121 Yvelines Île-de-France Exposition sur le lavoir de Crespières, les objets des lavandières et les objets d’antan parking aux abords
Exposition lavoir de Crespières, les obets des lavandières et des objets d’antan

patrimoinedecrespieres@gmail.com

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