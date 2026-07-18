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EXPOSITION Le champ des femmes Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

EXPOSITION Le champ des femmes Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

EXPOSITION Le champ des femmes

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-24

Date(s) :
2026-11-13

Trois étudiantes en école d’ingénieur agronome, Philippine Dupé, Clémentine Bourgeois et Cyrielle Bignonneau, sont parties à la rencontre de quinze agricultrices, entre le Pérou et les Pyrénées. De ces échanges sont nés des portraits sensibles et une exposition photo pédagogique, aujourd’hui présentée dans divers lieux en France.

Porté par une association réunissant étudiant.es, artistes et agronomes, ce projet valorise et transmet les savoirs paysans à travers des regards croisées et des expériences de terrain.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

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English : EXPOSITION Le champ des femmes

L’événement EXPOSITION Le champ des femmes Périgueux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Communal de Périgueux

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