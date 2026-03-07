Exposition Le chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito Saint-Laurent-les-Tours

Exposition Le chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito

1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-01

Le street artist Speedy Graphito investit le château de Saint-Laurent-les-Tours et dialogue avec l’art de Jean Lurçat

Que reste-t-il du génie créateur de Jean Lurçat ? Comment les artistes contemporains perçoivent-ils son œuvre et pourraient-ils s’en inspirer ? Voilà les questions que l’Atelier-musée Jean Lurçat de Saint-Laurent-les-Tours, labellisé Maisons des Illustres, et propriété du Département du Lot, pose à l’artiste Speedy Graphito en lui donnant Carte Blanche

Visite de l’exposition comprise dans le tarif d’entrée au musée

Découvrez cette exposition lors des visites guidées proposées par les guides du musée, un dimanche par mois à 15h 19 avril, 17 mai, 28 juin, 19 juillet, 16 août, 27 septembre et 25 octobre

Le street artist Speedy Graphito investit le château de Saint-Laurent-les-Tours et dialogue avec l’art de Jean Lurçat

Que reste-t-il du génie créateur de Jean Lurçat ? Comment les artistes contemporains perçoivent-ils son œuvre et pourraient-ils s’en inspirer ? Voilà les questions que l’Atelier-musée Jean Lurçat de Saint-Laurent-les-Tours, labellisé Maisons des Illustres, et propriété du Département du Lot, pose à l’artiste Speedy Graphito en lui donnant Carte Blanche

Visite de l’exposition comprise dans le tarif d’entrée au musée

Découvrez cette exposition lors des visites guidées proposées par les guides du musée, un dimanche par mois à 15h 19 avril, 17 mai, 28 juin, 19 juillet, 16 août, 27 septembre et 25 octobre

.

1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Speedy Graphito takes over the Château de Saint-Laurent-les-Tours and engages in a dialogue with the art of Jean Lurçat

What remains of Jean Lurçat?s creative genius? How do contemporary artists perceive his work, and could they draw inspiration from it? These are the questions that the Atelier-musée Jean Lurçat in Saint-Laurent-les-Tours, which has been awarded the Maisons des Illustres label and is owned by the Département du Lot, is posing to artist Speedy Graphito by giving him Carte Blanche

Visit to the exhibition?visit the exhibition included in the museum admission price

Discover this exhibition during guided tours offered by the museum guides, one Sunday a month at 3pm: April 19, May 17, June 28, July 19, August 16, September 27 and October 25

L’événement Exposition Le chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Vallée de la Dordogne