Exposition « Le Grand Écuyer restauré : authentique gothique », Le Grand Ecuyer, Cordes-sur-Ciel

Informations pratiques

Exposition « Le Grand Écuyer restauré : authentique gothique » 19 et 20 septembre Le Grand Ecuyer Tarn

Jauge limitée à 30 personnes. Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Grand Écuyer restauré : authentique gothique

Sa façade vient d’être restaurée, révélant une statuaire de gothique civil méridional unique au monde par sa finesse et sa symbolique.

À travers une sélection de photographies, l’exposition mettra en valeur ce gothique fantastique et son étonnant bestiaire : de l’ours foudroyé aux chiens invisibles, en passant par les dragons décapités.

Elle expliquera également comment l’on passe des rondes-bosses à Carabosse et « crababosse », tout en présentant les difficultés du chantier et les résultats exceptionnels de cette restauration.

Le Grand Ecuyer 79 Grand Rue Raimond VII 81170 Cordes-sur Ciel Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie +33563608635 https://legrandecuyer.com Le Grand Ecuyer est la perle gothique de Cordes-sur-Ciel, « la citée cathare aux 100 ogives » fondée en 1222 par le comte Raymond VII de Toulouse. Souvent présenté comme résidence de chasse de ce dernier, le Grand Ecuyer a plus probablement été édifié vers 1290, pour une famille noble locale et habitée ensuite par des notables et de riches marchands. Sa façade vient d’être restaurée, avec une statuaire du gothique civil méridionale unique au monde, par sa finesse et sa symbolique. Cette restauration a sauvegardé un patrimoine en péril en le ravivant, en résistant, en le ré-imaginant.

L’exposition mettra en valeur avec photos ce gothique authentique fantastique, en révélant un « best of bestiaire », de l’ours foudroyé aux chiens invisibles et aux dragons décapités. Elle montera aussi les difficultés et les résultats exceptionnels d’un travail de restauration. parkings publics, à 100m, avant la porte des Ormeaux.

Le Grand Ecuyer restauré: Authentique Gothique .

©LeGrandEcuyer