EXPOSITION LE GRAND TOUR, REGARD SUR L’ANTIQUITÉ Béziers
vendredi 11 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EXPOSITION LE GRAND TOUR, REGARD SUR L’ANTIQUITÉ
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-09-11
Partez sur les traces du Grand Tour et découvrez comment les voyages à travers l’Europe ont contribué à faire naître le tourisme moderne.
Voyager, ressentir et transmettre l’Antiquité en Europe. L’exposition revient sur le Grand Tour , voyage initiatique entrepris du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle par de jeunes aristocrates et artistes. À travers des estampes anciennes et des œuvres contemporaines, elle raconte leur découverte de l’Europe, de ses ruines, de ses paysages et de ses monuments, préfigurant les débuts du tourisme moderne. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Follow in the footsteps of the %AB Grand Tour %BB and discover how travel %E0 across Europe helped give rise to modern tourism.
L’événement EXPOSITION LE GRAND TOUR, REGARD SUR L’ANTIQUITÉ Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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