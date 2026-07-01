Exposition : « Le jardin, un patrimoine vivant », Les jardins du Gué, Lhoumois

Informations pratiques

Exposition : « Le jardin, un patrimoine vivant » Samedi 19 septembre, 10h00 Les jardins du Gué Deux-Sèvres

L’accès aux jardins est payant à hauteur de 8€ par personne (tarifs réduits pour enfants et les groupes). Les activités de la Micro-Folie sont quant à elles gratuites pour tous et accessibles dans la salle de projection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez une sélection d’œuvres et d’objets autour de la biodiversité et du jardin. Laissez-vous surprendre par le monde vivant, qu’il soit visible ou invisible, explorez des installations artistiques créées dans la nature et promenez-vous au cœur de somptueux jardins.

Le tout sans prendre le train ni l’avion ! Une visite riche en découvertes, qui invite à porter un autre regard sur les jardins et les espaces naturels, témoins d’un patrimoine aussi précieux que vivant.

Les jardins du Gué Lieu-dit Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois, France Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 69 88 52 https://www.jardinsdugue.eu/ Niché au cœur de la vallée du Thouet, entre coteau et rivière, ce domaine a été acquis en 1996 par Marie-Luce et Bernard Merlet. Ancienne propriété laissée à l’abandon, il est devenu au fil des années le terrain d’expression de leur passion commune pour le jardin.

Guidés par le chiffre sept, ils ont imaginé sept univers aux ambiances distinctes. Le Jardin des Voyageurs présente une remarquable collection d’arbres et une pièce d’eau récemment aménagée. Les roses embaument le Jardin de l’Amour, d’où un escalier mène au Jardin des Succulentes. À proximité de la demeure se déploient le Jardin des Arts et le Jardin Gourmand, riche en légumes et en impressionnantes collections de cucurbitacées. Plus loin, le Jardin des Braves ouvre la voie au Jardin du Temps.

Pensé pour offrir un intérêt tout au long de l’année, l’ensemble révèle plus de 2 000 variétés de plantes réparties dans près de 50 massifs. Un lieu paisible et inspirant, où chaque plantation est soigneusement réfléchie pour composer une palette végétale renouvelée au fil des saisons. Parkings et tables de pique-nique

Découvrez une sélection d’oeuvres et objets sur le thème de la biodiversité et du jardin. Laissez-vous surprendre par le monde vivant qu’il soit visible ou invisible, explorez des installations dans…

© Micro-Folie Vallée du Thouet – Maëlyse Saint-Léger