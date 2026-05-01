Fessenheim

Exposition le Mexique vu par Victor Schoelcher

21 Rue de la Libération Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un des premiers grands voyages de Victor Schœlcher fut sa visite de l’Amérique en tant que commerçant dans le domaine de la porcelaine.

Un des premiers grands voyages de Victor Schœlcher fut sa visite de l’Amérique en tant que commerçant dans le domaine de la porcelaine.

En 1829, il visite le Mexique et publie cinq lettres racontant son périple dans la Revue de Paris en France. Il n’est pas encore le célèbre abolitionniste qu’il deviendra au terme de son voyage, après avoir observé les réalités de l’esclavage.

À travers son regard d’européen, nous découvrirons différentes villes dont Mexico, et divers aspects des us et coutumes mexicaines les loisirs, l’alimentation, la culture, les fêtes populaires et religieuses… .

21 Rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 03 28 musee.schoelcher@fessenheim.fr

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English :

One of Victor Sch?lcher?s first major trips was to America as a porcelain merchant.

L’événement Exposition le Mexique vu par Victor Schoelcher Fessenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach