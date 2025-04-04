Exposition Le monde de la nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Exposition Le monde de la nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Exposition Le monde de la nuit
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-10-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-09-05 2026-10-19
À la lueur du crépuscule, un monde sauvage émerge.
Pourquoi vivre dans les ténèbres ? Comment ces animaux vivent-ils la nuit ? Faites un tour d’horizon sur ces questions avec cette exposition consacrée au monde de la nuit.
Une exposition conçue par Bourgogne Franche Comté Nature. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Exposition Le monde de la nuit
L’événement Exposition Le monde de la nuit Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)