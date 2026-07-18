EXPOSITION Le monde paysan, regards d’artistes Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

EXPOSITION Le monde paysan, regards d’artistes

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-13

Deux artistes explorent notre lien au vivant et aux territoires à travers des pratiques ancrées dans la matière et l’expérience.

Lou Leygnac, designer plasticienne, développe une démarche centrée sur le recyclage et l’éthique. A partir de matériaux oubliés -textiles, fibres naturelles ou déchets industriels- elle crée des oeuvres sensibles, nourries par les cultures et paysages qu’elle traverse. Avec le projet Prairie de Lanouaille, elle propose une cartographie textile du Périgord Vert, rythmée par les saisons.

Angelina Pavlova, artiste plasticienne formée aux Beaux-Arts de Bordeaux, interroge notre relation au vivant à travers une approche immersive. Son projet Paysannes s’inscrit dans une résidence auprès de femmes du monde agricole, où création et échange nourrissent une réflexion sur des pratiques respectueuses de la terre et du vivant.

Exposition dans le hall du théâtre. .

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : EXPOSITION Le monde paysan, regards d’artistes

L’événement EXPOSITION Le monde paysan, regards d’artistes Périgueux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Communal de Périgueux