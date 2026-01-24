Exposition le musée de la rivière Muttersholtz

Exposition le musée de la rivière

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-04-30

2026-03-27

Oeuvres de récup’art à la fois sensibles, humoristiques et questionnantes. Pour tout public

Laurent Spitz, vigneron retraité à Epfig, arpente inlassablement les rivières d’Alsace centrale pour les débarrasser des déchets qu’elles réceptionnent. Avec ces objets caractéristiques de notre société de consommation, il réalise des œuvres de récup’art à la fois sensibles, humoristiques et questionnantes.

L’exposition s’adresse à tous les publics, y compris aux jeunes enfants.

English :

Recovered artworks that are sensitive, humorous and questioning. For the general public

