Exposition le musée de la rivière Muttersholtz
Exposition le musée de la rivière Muttersholtz vendredi 27 mars 2026.
Exposition le musée de la rivière
4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-27
Oeuvres de récup’art à la fois sensibles, humoristiques et questionnantes. Pour tout public
Laurent Spitz, vigneron retraité à Epfig, arpente inlassablement les rivières d’Alsace centrale pour les débarrasser des déchets qu’elles réceptionnent. Avec ces objets caractéristiques de notre société de consommation, il réalise des œuvres de récup’art à la fois sensibles, humoristiques et questionnantes.
L’exposition s’adresse à tous les publics, y compris aux jeunes enfants.
4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13
English :
Recovered artworks that are sensitive, humorous and questioning. For the general public
