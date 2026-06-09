Ploubazlanec

Exposition Le Nost, côté mer

23 Rue de Croas-Zellour Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-29

Alain LE NOST a développé un important côté mer de son œuvre, prétexte constant à s’exprimer avec la couleur et le mouvement. Une sélection de tableaux à l’huile soulignera une évolution entre les quatre périodes de sa création, partant du figuratif pour aboutir à côtoyer les frontières de l’abstraction. .

23 Rue de Croas-Zellour Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 58 46

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English :

L’événement Exposition Le Nost, côté mer Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol