Exposition : Le patrimoine de Duran, Village de Duran, Duran

Informations pratiques

Exposition : Le patrimoine de Duran Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Village de Duran Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous à la salle des fêtes, place Jean-Moulin.

À l’issue de la murder party, l’ASPAD (Association pour la sauvegarde du patrimoine à Duran) vous invite à découvrir le patrimoine local à travers une exposition de panneaux. Vous pourrez distinguer les éléments relevant de la fiction de ceux inspirés de l’histoire de la commune, tout en faisant connaissance avec les personnages historiques qui ont servi de modèle aux protagonistes du jeu.

Ouverte à tous, cette exposition s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs de passage. Les bénévoles passionnés de l’association seront présents pour partager leurs connaissances et vous faire découvrir les richesses du patrimoine de Duran.

Village de Duran 2 place des tilleuls, 32000 Duran Duran 32810 Gers Occitanie

RV à la salle des fêtes, place Jean Moulin

©Laurent Lainé