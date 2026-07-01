Exposition : le Patrimoine réalisé par l’Homme en France avant 1939, Église Notre-Dame, Rives-en-Seine

Informations pratiques

Exposition : le Patrimoine réalisé par l’Homme en France avant 1939 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association D’Click de Rives-en-Seine vous propose en l’église de Rançon une exposition photographique commune avec les clubs de la région intitulée « Le Patrimoine réalisé par l’homme en France avant 1939 ».

L’église sera accessible toute la journée

Église Notre-Dame Route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Saint-Wandrille-Rançon Seine-Maritime Normandie Eglise désacralisée Notre-Dame.

L’association D’Click de Rives-en-Seine vous propose en l’église de Rançon une exposition photographique commune avec les clubs de la région intitulée « Le Patrimoine réalisé par l’homme en France ».…

©Mairie de Rives-en-Seine