Exposition- Le Patrimoine rural de l’eau dans la Creuse Mairie de Saint-Médard-La-Rochette Saint-Médard-la-Rochette

Saint-Médard-la-Rochette

Exposition- Le Patrimoine rural de l’eau dans la Creuse

Mairie de Saint-Médard-La-Rochette 2 rue de la Mairie Saint-Médard-la-Rochette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 08:00:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-05-26

La mairie de Saint-Médard-La-Rochette accueille une exposition réalisée par le service Patrimoine du Conseil départemental de la creuse. Celle-ci met à l’honneur le patrimoine rural de l’eau du département.

Le patrimoine rural de l’eau, riche et varié, englobe des structures historiques et des pratiques traditionnelles qui ont façonné les paysages et les modes de vie ruraux. Avec l’évolution de la société et l’arrivée des systèmes d’adduction d’eau, la majorité de ces structures ont perdu leur usage initial. Cependant, elles demeurent des témoins de l’ingéniosité rurale.

Cette exposition se propose d’explorer et de retracer la diversité, ainsi que l’importance historique et culturelle, que ces architectures de l’eau ont tenue dans la vie des Creusois. .

Mairie de Saint-Médard-La-Rochette 2 rue de la Mairie Saint-Médard-la-Rochette 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 19 15 mairesaintmedard@orange.fr

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English : Exposition- Le Patrimoine rural de l’eau dans la Creuse

L’événement Exposition- Le Patrimoine rural de l’eau dans la Creuse Saint-Médard-la-Rochette a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine