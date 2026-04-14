Exposition « Le tournesol est la fleur des Roms » de Ceija Stojka Samedi 23 mai, 14h00 FRAC Normandie – Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste et en partenariat avec la galerie Christophe Gaillard, le Frac Normandie présente une exposition inédite consacrée à l’artiste romni autrichienne Ceija Stojka.

Peintre et poétesse, son œuvre a fait d’elle un témoin indispensable du génocide des Roms par les nazis. À travers plus de 60 œuvres composées de dessins, peintures ou cartes postales, l’exposition retrace les années passées dans l’enfer concentrationnaire, tandis que des peintures de paysages colorés idylliques, évoquent sa vie nomade, heureuse et libre en roulotte avant et après la guerre.

https://www.fracnormandie.fr/evenement/ceija-stojka-fracslr

FRAC Normandie – Rouen 3 place des Martys-de-la-Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen, France Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 0235722751 http://fracnormandie.fr/accueil [{« link »: « https://www.fracnormandie.fr/evenement/ceija-stojka-fracslr »}] Créé en 1982, le Frac Normandie Rouen possède à ce jour une importante collection riche de plus de 2 300 œuvres, réalisées par 671 artistes, qui reflettent la diversité et l’originalité des pratiques et des esthétiques les plus contemporaines. Cette collection s’est construite autour de plusieurs médiums : la photographie, les œuvres sur papier ou encore les éditions et livres d’artistes. Initié en 2011, le projet de L’Inventaire dont le principe est d’exposer les œuvres par leur ordre d’entrée dans la collection – permet de découvrir le fonds à chaque rentrée de septembre. Depuis 1998, le Frac Normandie Rouen est abrité dans un ancien bâtiment industriel datant des années 30, à Sotteville-lès-Rouen. Disposant d’un espace d’exposition sur deux niveaux, le Frac a présenté des expositions monographiques d’artistes français tels que Bertholin, Jérôme Boutterin, Damien Cabanes, Claude Closky, Philippe Cognée, Didier Courbot, Sophie Dubosc, Thomas Fougeirol, Franck David, Marc Hammandjian, Jugnet + Clairet, Andrea Keen, Patrick Lebret, Guy Lemonnier, Claude Lévêque, Marylène Negro, Antoinette Ohanessian, Dominique Petitgand, Bernard Piffaretti, Bernard Plossu ou encore David Saltiel mais aussi d’artistes étrangers comme Darren Almond, Silvia Bächli, Marian Breedveld, Elina Brotherus, Geneviève Cadieux, Helmut Dorner, Michel François, Bill Jacobson, Chris Johanson, Javier Pérez, Michael Sailstorfer, Nancy Spero, Richard Tuttle et Marthe Wéry. Il a également organisé de nombreuses expositions thématiques relatives aux approches contemporaines du corps, à l’identité, au paysage, au territoire et à l’espace urbain. En transport en commun Ligne F1 arrêt Jardin des Plantes Ligne T4 arrêt Stade Diochon ou Chartreux Métro arrêt Europe Plus d’infos sur reseau-astuce.fr En voiture Suivre le panneau « jardin des plantes de Rouen », rive gauche de la Seine. Parking gratuit

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste et en partenariat avec la galerie Christophe Gaillard, le Frac Normandie présente une exposition inédite consacrée à l’artiste romni autrichienne …

Ceija Stojka, Sans titre, 1995. © Adagp, Paris 2026