Parcours d’adresse et Agilité à Sotteville Lès Rouen., Complexe Sportif Jacques Anquetil, Sotteville-lès-Rouen
Parcours d’adresse et Agilité à Sotteville Lès Rouen., Complexe Sportif Jacques Anquetil, Sotteville-lès-Rouen samedi 23 mai 2026.
Parcours d’adresse et Agilité à Sotteville Lès Rouen. Samedi 23 mai, 10h30 Complexe Sportif Jacques Anquetil Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Samedi 2 Mai 2026 de 10h15 à 11h30 à coté du « Relais Vélo » dans le Complexe Sportif Jacques Anquetil situé Rue Léon Salva à Sotteville Lès Rouen : Initiation au pilotage cycliste avec jeux d’adresse et parcours cyclo-cross entièrement balisé ; ouvert aux adultes et enfants de tous âges sur tous types de vélos.
Complexe Sportif Jacques Anquetil 129 Rue Léon Salva 76300 Sotteville Lès Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « ericboursy@yahoo.com »}]
Initiation d’adresse cycliste et cyclo-cross sur parcours balisé à coté du « Relais Vélo » dans Complexe sportif Jacques Anquetil.
Initiation au Pilotage de son vélo
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