AGENDA · Bernis
Exposition « Le Vistre », Tour de l’horloge, Bernis
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'horloge · Bernis
Informations pratiques
Exposition « Le Vistre » 19 et 20 septembre Tour de l’horloge Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition sur le fleuve côtier « Le Vistre », en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) « Vistre Vistrenque ».
Tour de l’horloge Boulevard Charles Mourier 30620 Bernis Bernis 30620 Gard Occitanie
Exposition sur le fleuve côtier « Le Vistre », en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) « Vistre Vistrenque ».