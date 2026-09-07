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AGENDA · Bernis

Exposition « Le Vistre », Tour de l’horloge, Bernis

samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'horloge · Bernis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour de l'horloge
Adresse
Boulevard Charles Mourier 30620 Bernis
Ville
30620 Bernis
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Exposition « Le Vistre » 19 et 20 septembre Tour de l’horloge Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur le fleuve côtier « Le Vistre », en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) « Vistre Vistrenque ».

Tour de l’horloge Boulevard Charles Mourier 30620 Bernis Bernis 30620 Gard Occitanie
Exposition sur le fleuve côtier « Le Vistre », en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) « Vistre Vistrenque ».