Exposition « Le Vistre », Tour de l’horloge, Bernis

Informations pratiques

Exposition « Le Vistre » 19 et 20 septembre Tour de l’horloge Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur le fleuve côtier « Le Vistre », en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) « Vistre Vistrenque ».

Tour de l’horloge Boulevard Charles Mourier 30620 Bernis Bernis 30620 Gard Occitanie

Exposition sur le fleuve côtier « Le Vistre », en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) « Vistre Vistrenque ».