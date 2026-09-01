AGENDA · Dyé
Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles Dyé
samedi 12 septembre 2026 · Dyé
Informations pratiques
Dyé
Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles
Salle des fêtes Dyé Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les 12 et 13 septembre 2026 à Dyé
Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles
Entrée gratuite .
Salle des fêtes Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44
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English : Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles
L’événement Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles Dyé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois