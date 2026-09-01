Informations pratiques

Dyé

Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles

Salle des fêtes Dyé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les 12 et 13 septembre 2026 à Dyé

Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles

Entrée gratuite .

Salle des fêtes Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44

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English : Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles

L’événement Exposition Légumes anciens & Fleurs comestibles Dyé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois