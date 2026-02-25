EXPOSITION LES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION LES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

Place Bougainville Musée de la Marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21

Installé dans un ancien fort construit sous Napoléon III en 1861, le Musée de la Marine de Mindin ouvre ses portes en juillet 1983.

Géré par des bénévoles, il a pour mission de partager son intérêt pour le patrimoine maritimie et notamment les chantiers de construction navale de l’estuaire.

Une exposition permanente y présente le France, le Normandie, ou encore la marine royale et nationale.

Exposition les 400 ans de la marine nationale

La salle historique de la construction navale nazairienne a été remodelée, de nouvelles maquettes de paquebot sont exposées grâce à l’amabilité des Chantiers de l’Atlantique.

Dans la salle Marine de guerre deux belles maquettes bois au 1/100 de l’illustre Cuirassé Jean-Bart et du croiseur-école Jeanne d’Arc viennent enrichir l’exposition.

Une exposition sur les frégates dites de 12 est présentée dans la petite salle .

Vous découvrirez à travers de splendides maquettes les histoires de La Boudeuse ou l’Hermione qui ont toutes deux un lien avec le territoire.

Enfin, les expositions des paquebots transatlantiques Île de France, Normandie et France , ont été remodelées et enrichies d’objets.

Gratuit pour les Journées du Patrimoine. .

Place Bougainville Musée de la Marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 80 12 musee-marine-mindin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement EXPOSITION LES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Saint Brevin