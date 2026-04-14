Animations vélo au Marché des Pins, Marché des Pins, Place du marché, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Brevin-les-Pins
Animations vélo au Marché des Pins, Marché des Pins, Place du marché, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Brevin-les-Pins dimanche 3 mai 2026.
Animations vélo au Marché des Pins Dimanche 3 mai, 08h00 Marché des Pins, Place du marché, Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00
Au programme : une bourse aux vélos, un atelier de réparation pour remettre votre vélo en état, une séance de marquage pour lutter contre le vol, ainsi qu’une présentation du service de location de vélos à assistance électrique (VAE).
Que vous soyez cycliste régulier ou simplement curieux, venez échanger, vous informer et faire le plein de conseils pratiques !
Marché des Pins, Place du marché, Saint-Brevin-les-Pins Place du marché saint-brevin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rendez-vous le dimanche 3 mai sur le marché des Pins à Saint-Brevin-les-Pins pour une matinée dédiée au vélo !
Mai à Vélo
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