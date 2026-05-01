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Exposition Les années couleurs Vertheuil

Exposition Les années couleurs Vertheuil

Exposition Les années couleurs Vertheuil lundi 25 mai 2026.

Adresse : Abbaye

Ville : 33180 Vertheuil

Département : Gironde

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Vertheuil

Exposition Les années couleurs

Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association DHMV vous propose son exposition Les années couleur sur la thématique des femmes en Médoc durant les 30 Glorieuses, de 1945 à 1975.
Entrée libre et ouverte à tous.   .

Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 96 65 06  amisabbayedevertheuil@gmail.com

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English : Exposition Les années couleurs

L’événement Exposition Les années couleurs Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Médoc-Vignoble

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