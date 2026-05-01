Exposition Les années couleurs Vertheuil
Exposition Les années couleurs Vertheuil lundi 25 mai 2026.
Vertheuil
Exposition Les années couleurs
Abbaye Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association DHMV vous propose son exposition Les années couleur sur la thématique des femmes en Médoc durant les 30 Glorieuses, de 1945 à 1975.
Entrée libre et ouverte à tous. .
Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 96 65 06 amisabbayedevertheuil@gmail.com
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English : Exposition Les années couleurs
L’événement Exposition Les années couleurs Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Médoc-Vignoble
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