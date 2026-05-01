Vertheuil

Exposition Les années couleurs

Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association DHMV vous propose son exposition Les années couleur sur la thématique des femmes en Médoc durant les 30 Glorieuses, de 1945 à 1975.

Entrée libre et ouverte à tous. .

Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 96 65 06 amisabbayedevertheuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les années couleurs

L’événement Exposition Les années couleurs Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Médoc-Vignoble