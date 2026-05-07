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Exposition : Les Arbres à Paris Maison Paris Nature Paris

Exposition : Les Arbres à Paris Maison Paris Nature Paris

Exposition : Les Arbres à Paris Maison Paris Nature Paris jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Rendez-vous à la Bibliothèque de la Maison Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris.
Du 7 au 25 mai sur nos horaires d’ouvertures.

[Exposition]
Tout ce que vous voulez savoir sur les arbres à Paris, leur vie, leur entretien et leur gestion au quotidien.
Du jeudi 07 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00
Date(s) :

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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