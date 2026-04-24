Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac
Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac jeudi 28 mai 2026.
Sigoulès-et-Flaugeac
Exposition | Les artistes du mardi
Bibliothéque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-05-28
Les artistes du mardi . 16 artistes exposent leurs travaux
Leurs peintures Pastel, acrylique, huile
Les artistes de cette exposition se retrouvent régulièrement et expriment leur créativité en peinture, dessin, au pastel, acrylique ou huile. C’est une trentaine de tableaux que vous exposent ces peintres. Nous vous attendons nombreux ! .
Bibliothéque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
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English : Exposition | Les artistes du mardi
L’événement Exposition | Les artistes du mardi Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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