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Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac

Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac

Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Bibliothéque

Adresse : 6 Route d'Uffer

Ville : 24240 Sigoulès-et-Flaugeac

Département : Dordogne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Gratuit

Sigoulès-et-Flaugeac

Exposition | Les artistes du mardi

Bibliothéque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-05-28

Les artistes du mardi . 16 artistes exposent leurs travaux

Leurs peintures Pastel, acrylique, huile
Les artistes de cette exposition se retrouvent régulièrement et expriment leur créativité en peinture, dessin, au pastel, acrylique ou huile. C’est une trentaine de tableaux que vous exposent ces peintres. Nous vous attendons nombreux !   .

Bibliothéque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65  bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

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English : Exposition | Les artistes du mardi

L’événement Exposition | Les artistes du mardi Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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