Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac

Sigoulès-et-Flaugeac

Exposition | Les artistes du mardi

Bibliothéque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-05-28

Les artistes du mardi . 16 artistes exposent leurs travaux

Leurs peintures Pastel, acrylique, huile

Les artistes de cette exposition se retrouvent régulièrement et expriment leur créativité en peinture, dessin, au pastel, acrylique ou huile. C’est une trentaine de tableaux que vous exposent ces peintres. Nous vous attendons nombreux ! .

Bibliothéque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

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English : Exposition | Les artistes du mardi

L’événement Exposition | Les artistes du mardi Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides