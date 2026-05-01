Vide-grenier de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac
Vide-grenier de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac dimanche 31 mai 2026.
Sigoulès-et-Flaugeac
Vide-grenier de Sigoules
Bourg de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le dimanche 31 Mai aura lieu à SIGOULES et FLAUGEAC de 6h00 à 17h00 notre vide-greniers annuel rue de la poste, place des cépages, cour et parc du groupe scolaire. Plus de 80 exposants seront présents pour proposer aux chineurs la bonne affaire.
Buvette et restauration sur place, tenues par les associations locales.
Des parkings seront à disposition tout autour du site. .
Bourg de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 42 44 49 cfsigoules@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier de Sigoules
L’événement Vide-grenier de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Sigoulès-et-Flaugeac (Dordogne)
- Exposition | Les artistes du mardi Bibliothéque Sigoulès-et-Flaugeac 28 mai 2026
- Les soirées dégustation du Raisin d’Or Maison des associations de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac 18 juin 2026
- Marché gourmand de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac 19 juin 2026
- Les randonnées du Raisin d’Or Sigoulès-et-Flaugeac 29 juin 2026
- Les randonnées du Raisin d’Or Sigoulès-et-Flaugeac 13 juillet 2026