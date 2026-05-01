Sigoulès-et-Flaugeac

Vide-grenier de Sigoules

Bourg de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le dimanche 31 Mai aura lieu à SIGOULES et FLAUGEAC de 6h00 à 17h00 notre vide-greniers annuel rue de la poste, place des cépages, cour et parc du groupe scolaire. Plus de 80 exposants seront présents pour proposer aux chineurs la bonne affaire.

Buvette et restauration sur place, tenues par les associations locales.

Des parkings seront à disposition tout autour du site. .

Bourg de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 42 44 49 cfsigoules@gmail.com

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English : Vide-grenier de Sigoules

L’événement Vide-grenier de Sigoules Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides