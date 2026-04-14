Exposition « Les Arts Présents », Salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Exposition « Les Arts Présents » 24 avril – 4 mai Salle du Temple Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T20:00:00+02:00

La première artiste invitée sera Laïs Diebold. La jeune créatrice présentera une quinzaine de dessins et peintures. Cette dernière technique marque pour elle une étape importante : « J’ai une très haute opinion de la peinture. La profondeur de la palette de couleurs est telle que je n’ai pas pu résister à l’envie de m’y aventurer », confie l’artiste, dont l’atelier est ouvert à Anduze.

À ses côtés, Éric Hengl, installé à Massillargues-Atuech, proposera sept sculptures, une dizaine de tableaux et deux vidéos qui dialogueront au sein de l’exposition.

Vernissage le 24 avril à 18h30.

Salle du Temple Le Ranc, 30140 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 30140 Gard Occitanie

Une quinzaine de dessins et peintures de Laïs Diebold et une dizaine de tableaux et deux vidéos d’Éric Hengl.