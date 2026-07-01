Informations pratiques

Cette exposition photographique nous invite à un voyage à travers le monde, à la rencontre d’histoires universelles et engagées. À travers des portraits mis en scène, chaque participant·e devient acteur·rice de son propre récit, entre mémoire, identité et transmission. Ces cabanes imaginaires, construites collectivement, dessinent un théâtre à ciel ouvert où se mêlent parole, objets et paysages. Une expérience sensible et immersive, où l’image fait émerger un dialogue entre les cultures et les générations.

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Le Festival Paris l’été accueille l’exposition Les Cabanes autour du Monde de Nicolas Henry – Photoclimat.

Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

gratuit sous condition

Gratuit sous présentation d’un billet de spectacle aux Tuileries.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/les-cabanes-autour-du-monde



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

