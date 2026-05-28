Informations pratiques

Les Matelles

Exposition Les cent vingt vues du Pic Saint-Loup

Rue des Consuls Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Le Pic Saint-Loup comme vous ne l’avez jamais regardé cent vingt visions entre lumière, mémoire et paysage.

Pour clôturer sa saison, la Maison des Consuls met à l’honneur l’univers sensible de Thomas Verny avec l’exposition Les cent vingt vues du Pic Saint-Loup . Inspiré par les paysages méditerranéens auxquels il est profondément attaché, l’artiste explore la présence majestueuse du Pic Saint-Loup et des territoires qui l’entourent à travers une série de créations réalisées sur le motif.

Au fil de l’exposition, le visiteur découvre une collection de petits formats au pastel sur carton bois, réalisés dans les communes du Grand Pic Saint-Loup. Crêtes, vallées, rochers et paysages plus discrets composent un ensemble où se mêlent regard intime, lumière méditerranéenne et mémoire des lieux.

Des œuvres de plus grands formats, conçues en atelier à partir des esquisses de plein air, prolongent cette immersion picturale et témoignent du lien profond entre l’artiste et ce territoire emblématique. .

Rue des Consuls Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 99 63 25 46 maisondesconsuls@ccgpsl.fr

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English :

Pic Saint-Loup as you have never seen it: one hundred twenty visions between light, memory, and landscape.

L’événement Exposition Les cent vingt vues du Pic Saint-Loup Les Matelles a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup