Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre Pôle culturel Narrosse

Informations pratiques

Narrosse

Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Tout l’été au pôle culturel de Narrosse, du mardi au samedi en continu de 9h à 16h, vous êtes invités à rencontrer notre patrimoine culturel !

Devenez familiers des chefs-d’œuvre du Musée du Louvre qui n’auront plus aucun secret pour vous ! .

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre

L’événement Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre Narrosse a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Grand Dax