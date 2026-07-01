Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre Pôle culturel Narrosse
mercredi 8 juillet 2026 · Pôle culturel · Narrosse
Informations pratiques
Narrosse
Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre
Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Tout l’été au pôle culturel de Narrosse, du mardi au samedi en continu de 9h à 16h, vous êtes invités à rencontrer notre patrimoine culturel !
Devenez familiers des chefs-d’œuvre du Musée du Louvre qui n’auront plus aucun secret pour vous ! .
Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
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English : Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre
L’événement Exposition Les chef-d’oeuvres du Musée du Louvre Narrosse a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Grand Dax
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