Exposition Les écoles de Caulnes de 1800 à nos jours Salle des fêtes Caulnes
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Caulnes
Informations pratiques
Caulnes
Exposition Les écoles de Caulnes de 1800 à nos jours
Salle des fêtes Rue des Écoles Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Kaonia propose une exposition sur l’histoire des écoles de Caulnes, du bourg et des hameaux, complétée de photos de classe, d’objets, livres et mobiliers anciens.
Animations .
Salle des fêtes Rue des Écoles Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Exposition Les écoles de Caulnes de 1800 à nos jours Caulnes a été mis à jour le 2026-07-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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