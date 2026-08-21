Exposition les entreprises vonnassiennes centenaires Salles des fêtes Albert Tramblay Vonnas
samedi 19 septembre 2026 · Salles des fêtes Albert Tramblay · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Exposition les entreprises vonnassiennes centenaires
Salles des fêtes Albert Tramblay 46 Av. du Général de Gaulle Vonnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition avec film
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Salles des fêtes Albert Tramblay 46 Av. du Général de Gaulle Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Exhibition with a film
L’événement Exposition les entreprises vonnassiennes centenaires Vonnas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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