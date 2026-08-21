Exposition les entreprises vonnassiennes centenaires Salles des fêtes Albert Tramblay Vonnas

Informations pratiques

Vonnas

Exposition les entreprises vonnassiennes centenaires

Salles des fêtes Albert Tramblay 46 Av. du Général de Gaulle Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition avec film

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Salles des fêtes Albert Tramblay 46 Av. du Général de Gaulle Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Exhibition with a film

L’événement Exposition les entreprises vonnassiennes centenaires Vonnas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle