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Exposition Les Équilibristes de Valentin François Lisieux

vendredi 7 août 2026 · Lisieux

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
12 Rue Jacques de Condorcet
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados
Tarif

Lisieux

Exposition Les Équilibristes de Valentin François

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-08-07

Du 7 août au 30 septembre, le jardin de l’Évêché accueille l’exposition de sculptures Les équilibristes imaginée par Valentin François, sculpteur d’extérieur !
À cette occasion, venez rencontrer l’artiste et découvrir son univers le jeudi 6 août à partir de 16h.   .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie  

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English : Exposition Les Équilibristes de Valentin François

L’événement Exposition Les Équilibristes de Valentin François Lisieux a été mis à jour le 2026-08-04 par Calvados Attractivité

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