Informations pratiques

Lisieux

Exposition Les Équilibristes de Valentin François

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-08-07

Du 7 août au 30 septembre, le jardin de l’Évêché accueille l’exposition de sculptures Les équilibristes imaginée par Valentin François, sculpteur d’extérieur !

À cette occasion, venez rencontrer l’artiste et découvrir son univers le jeudi 6 août à partir de 16h. .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Exposition Les Équilibristes de Valentin François

L’événement Exposition Les Équilibristes de Valentin François Lisieux a été mis à jour le 2026-08-04 par Calvados Attractivité