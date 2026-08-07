Exposition Les Équilibristes de Valentin François Lisieux
vendredi 7 août 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Exposition Les Équilibristes de Valentin François
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-08-07
Du 7 août au 30 septembre, le jardin de l’Évêché accueille l’exposition de sculptures Les équilibristes imaginée par Valentin François, sculpteur d’extérieur !
À cette occasion, venez rencontrer l’artiste et découvrir son univers le jeudi 6 août à partir de 16h. .
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Exposition Les Équilibristes de Valentin François
L’événement Exposition Les Équilibristes de Valentin François Lisieux a été mis à jour le 2026-08-04 par Calvados Attractivité