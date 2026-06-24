Lisieux

Lighten Mine Eies

5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Lighten Mine Eies Concert Baroque vocal et instrumental de l’Ensemble Près de votre Oreille

Lighten mine eies est le dernier album de l’ensemble Près de votre oreille. Paru chez le label harmonia mundi, en septembre 2025, le programme connaît un vif succès en France et en Europe. Après des représentations au festival Musiq3, à Bruxelles, au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris ou encore à Wigmore Hall, à Londres, il s’invite à la cathédrale de Lisieux pour votre plus grand plaisir ! Ne manquez pas cette date exceptionnelle autour de l’un des plus célèbres compositeurs anglais du XVIIème siècle, William Lawes, ses psaumes sublimes, ses consorts avec harpe, ses plus belles chansons et certains de ses airs d’opéra ! Depuis 2025, Lighten mine eies est devenu un véritable spectacle immersif, qui a bénéficié du regard extérieur de la metteure en scène Jeanne Desoubeaux, intégrant un prologue de Vinciane Despret, et d’une création lumière de Thomas Coux. Plongez avec nous dans les trésors anglais de l’époque baroque !

BILLETTERIE EN LIGNE ET SUR PLACE A 19H30 .

5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 82 12 21 44

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English : Lighten Mine Eies

Lighten Mine Eies: A baroque vocal and instrumental concert by the Ensemble Près de votre Oreille

L’événement Lighten Mine Eies Lisieux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lisieux Normandie Tourisme