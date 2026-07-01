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AGENDA · Lisieux

Visite estivale de la Cathédrale Lisieux

mercredi 22 juillet 2026 · Lisieux

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
22 Place François Mitterand
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados
Tarif

Lisieux

Visite estivale de la Cathédrale

22 Place François Mitterand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les Amis de la Cathédrale proposent une visite commentée
Les visites commentées de la cathédrale reprennent comme tous les ans, tous les mercredis à partir de 15h, rendez-vous au début la nef   .

22 Place François Mitterand Lisieux 14100 Calvados Normandie   amis.cathedrale.lisieux@gmail.com

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English : Visite estivale de la Cathédrale

The Friends of the Cathedral are organising a guided tour

L’événement Visite estivale de la Cathédrale Lisieux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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