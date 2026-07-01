Informations pratiques

Lisieux

Visite estivale de la Cathédrale

22 Place François Mitterand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les Amis de la Cathédrale proposent une visite commentée

Les visites commentées de la cathédrale reprennent comme tous les ans, tous les mercredis à partir de 15h, rendez-vous au début la nef .

22 Place François Mitterand Lisieux 14100 Calvados Normandie amis.cathedrale.lisieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite estivale de la Cathédrale

The Friends of the Cathedral are organising a guided tour

L’événement Visite estivale de la Cathédrale Lisieux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme