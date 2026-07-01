Visite estivale de la Cathédrale Lisieux
mercredi 22 juillet 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Visite estivale de la Cathédrale
22 Place François Mitterand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les Amis de la Cathédrale proposent une visite commentée
Les visites commentées de la cathédrale reprennent comme tous les ans, tous les mercredis à partir de 15h, rendez-vous au début la nef .
22 Place François Mitterand Lisieux 14100 Calvados Normandie amis.cathedrale.lisieux@gmail.com
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English : Visite estivale de la Cathédrale
The Friends of the Cathedral are organising a guided tour
L’événement Visite estivale de la Cathédrale Lisieux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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