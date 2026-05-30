Exposition – Les Gaulois du Littoral., Centre archéologique du Var, Toulon
samedi 19 septembre 2026 · Centre archéologique du Var · Toulon
Informations pratiques
Exposition – Les Gaulois du Littoral. 19 et 20 septembre Centre archéologique du Var Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition – Les Gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Visite libre, sans réservation
Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83000 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368370 https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ Parking disponible.
Exposition – Les Gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère
centre archéologique du Var
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