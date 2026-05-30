Exposition – Les Gaulois du Littoral., Centre archéologique du Var, Toulon

Informations pratiques

Exposition – Les Gaulois du Littoral. 19 et 20 septembre Centre archéologique du Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition – Les Gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Visite libre, sans réservation

Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83000 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368370 https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ Parking disponible.

Exposition – Les Gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère

centre archéologique du Var