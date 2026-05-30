UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulon

Exposition – Les Gaulois du Littoral., Centre archéologique du Var, Toulon

samedi 19 septembre 2026 · Centre archéologique du Var · Toulon

Exposition – Les Gaulois du Littoral., Centre archéologique du Var, Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre archéologique du Var
Adresse
335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon
Ville
83000 Toulon
Département
Var

Exposition – Les Gaulois du Littoral. 19 et 20 septembre Centre archéologique du Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition – Les Gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Visite libre, sans réservation

Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83000 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368370 https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ Parking disponible.
Exposition – Les Gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère

centre archéologique du Var

À voir aussi à Toulon (Var)