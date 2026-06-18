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Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé, Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry, Le Croisic

samedi 19 septembre 2026 · Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry · Le Croisic

Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé, Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry, Le Croisic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry
Adresse
6 rue Jules Ferry 44490 Le Croisic
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique

Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé 19 et 20 septembre Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Claire Macé, herbière, telle que jadis on nommait celles qui récoltaient les plantes, se passionne pour les herbiers et leur histoire. Actuellement, elle se consacre à l’étude des plantes halophiles du Traict du Croisic. Un travail qu’elle présente à la Galerie Chapleau, accompagné d’une exposition de planches de ses herbiers, de celles de l’herbier peint de son arrière-grand-père (XIXe siècle) et de reproductions de planches d’herbiers anciens.

Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry 6 rue Jules Ferry 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Claire Macé, herbière, telle que jadis on nommait celles qui récoltaient les plantes, se passionne pour les herbiers et leur histoire. Actuellement, elle se consacre à l’étude des plantes halophiles…

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