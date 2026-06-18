Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé, Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry, Le Croisic
samedi 19 septembre 2026 · Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry · Le Croisic
Informations pratiques
Exposition « Les herbiers : à la rencontre de la beauté du monde » par Claire Macé 19 et 20 septembre Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Claire Macé, herbière, telle que jadis on nommait celles qui récoltaient les plantes, se passionne pour les herbiers et leur histoire. Actuellement, elle se consacre à l’étude des plantes halophiles du Traict du Croisic. Un travail qu’elle présente à la Galerie Chapleau, accompagné d’une exposition de planches de ses herbiers, de celles de l’herbier peint de son arrière-grand-père (XIXe siècle) et de reproductions de planches d’herbiers anciens.
Galerie Chapleau, 6 rue Jules Ferry 6 rue Jules Ferry 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Claire Macé, herbière, telle que jadis on nommait celles qui récoltaient les plantes, se passionne pour les herbiers et leur histoire. Actuellement, elle se consacre à l’étude des plantes halophiles…
ville du Croisic
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Visite commentée ‘Promenade sur le grand Traict du Croisic’ Place du 18 juin Le Croisic 14 septembre 2026
- 400e anniversaire de la Marine Nationale témoignages locaux Le Croisic 16 septembre 2026
- Conférence La cour d’assises et l’intime conviction par Laure Heinich Salle Jeanne d’Arc Le Croisic 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Le Croisic 19 septembre 2026
- Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin », Place Boston, Le Croisic 19 septembre 2026