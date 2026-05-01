EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-05-27

Armand Patoir nous présente l’Archipel des Kerguelen, le plus austral des territoires français !

Exposition Les Îles Kerguelen à Soueich.

Entrée libre aux adhérents, adhésion 5€.

À travers une exposition photo immersive, il vous invite à découvrir un lieu insolite, hors du commun et profondément captivant… une exploration visuelle qui ne vous laissera pas indemne. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Armand Patoir introduces us to the Kerguelen Archipelago, France’s southernmost territory!

L’événement EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN Soueich a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE