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EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN SOUEICHKFÉ Soueich

EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 27 mai 2026.

Lieu : SOUEICHKFÉ

Adresse : Chemin des Gîtes

Ville : 31160 Soueich

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Soueich

EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-05-27

Armand Patoir nous présente l’Archipel des Kerguelen, le plus austral des territoires français !
Exposition Les Îles Kerguelen à Soueich.

Entrée libre aux adhérents, adhésion 5€.

À travers une exposition photo immersive, il vous invite à découvrir un lieu insolite, hors du commun et profondément captivant… une exploration visuelle qui ne vous laissera pas indemne.   .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

Armand Patoir introduces us to the Kerguelen Archipelago, France’s southernmost territory!

L’événement EXPOSITION LES ÎLES KERGUELEN Soueich a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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