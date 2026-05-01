LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO SOUEICHKFÉ Soueich
LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 27 mai 2026.
Soueich
LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Nouvelle exposition Armand Patoir au SoueichKfé !
Les Iles Kerguelen !
Embarquez pour un voyage fascinant avec Armand Patoir !
Armand Patoir nous présente l’Archipel des Kerguelen, le plus austral des territoires français . À travers une conférence et une exposition photo immersive, il vous invite à découvrir un lieu insolite, hors du commun et profondément captivant… une exploration visuelle qui ne vous laissera pas indemne.
19h30 Vernissage de l’exposition
20h00 Conférence d’Armand Patoir
Entrée libre pour les adhérents
Adhésion saison 2025-2026 5€ .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
New exhibition: Armand Patoir at SoueichKfé!
L’événement LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO Soueich a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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