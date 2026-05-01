LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Nouvelle exposition Armand Patoir au SoueichKfé !

Les Iles Kerguelen !

Embarquez pour un voyage fascinant avec Armand Patoir !

Armand Patoir nous présente l’Archipel des Kerguelen, le plus austral des territoires français . À travers une conférence et une exposition photo immersive, il vous invite à découvrir un lieu insolite, hors du commun et profondément captivant… une exploration visuelle qui ne vous laissera pas indemne.

19h30 Vernissage de l’exposition

20h00 Conférence d’Armand Patoir

Entrée libre pour les adhérents

Adhésion saison 2025-2026 5€ .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

New exhibition: Armand Patoir at SoueichKfé!

L’événement LES ILES KERGUELEN CONFÉRENCE & EXPO PHOTO Soueich a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE