Exposition Les Korrigans de Monet Galerie des curiosités Larraincy Puchay samedi 4 juillet 2026.

Puchay

Exposition Les Korrigans de Monet

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Suite de l’aventure de l’héritage de Georges Edouard Larraincy, dépositaire d’œuvres extraordinaires liées à Monet et aux Korrigans. Pour la première fois, le public pourra admirer Portrait d’un Korrigan par Claude Monet, vers 1880

et d’autres œuvres de cette civilisation étonnante.

Après le 4 juillet, l’exposition sera disponible sur rendez-vous. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com

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English : Exposition Les Korrigans de Monet

L’événement Exposition Les Korrigans de Monet Puchay a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme