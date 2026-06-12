Exposition Les Korrigans de Monet Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Exposition Les Korrigans de Monet Galerie des curiosités Larraincy Puchay samedi 4 juillet 2026.
Puchay
Exposition Les Korrigans de Monet
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Suite de l’aventure de l’héritage de Georges Edouard Larraincy, dépositaire d’œuvres extraordinaires liées à Monet et aux Korrigans. Pour la première fois, le public pourra admirer Portrait d’un Korrigan par Claude Monet, vers 1880
et d’autres œuvres de cette civilisation étonnante.
Après le 4 juillet, l’exposition sera disponible sur rendez-vous. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
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English : Exposition Les Korrigans de Monet
L’événement Exposition Les Korrigans de Monet Puchay a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme