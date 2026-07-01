Exposition : « Les maisons silencieuses », L’Arche Saint-Martin, Cazaubon

Informations pratiques

Exposition : « Les maisons silencieuses » 19 et 20 septembre L’Arche Saint-Martin Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’Arche Saint-Martin accueille la photographe Karine Lhémon.

Elle a parcouru les églises fermées de Cazaubon et saisi la puissance sensorielle de ces lieux figés dans un temps suspendu.

Avec Les Maisons silencieuses, elle livre des images auratiques, empreintes d’une « magnificence quelconque ».

L’Arche Saint-Martin Rue Fortuna, 32150 Cazaubon Cazaubon 32150 Gers Occitanie 06 52 43 95 20 https://www.larchesaintmartin.com;https://www.instagram.com/larchesaintmartin/ L’Arche Saint-Martin ouvre ses portes en 2026. C’est un nouvel espace dédié à la création artistique et aux cultures contemporaines. Pensé comme un lieu de rencontre et de partage, il accueille expositions, performances, ateliers et événements culturels ouverts à tou·tes. Il invite habitant·es, visiteur·euses, professionnel·les de la culture et artistes à se retrouver autour d’expériences sensibles, accessibles et vivantes.

L’Arche Saint-Martin accueille la photographe Karine Lhémon. Elle a parcouru les églises fermées de Cazaubon. Elle a saisi la puissance sensorielle de ces lieux figés dans un temps suspendu. Elle des…

©Karine Lhémon