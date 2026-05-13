Exposition « Les Monstres des mondes disparus », Musée espace Gaia, Montereau-Fault-Yonne

Exposition « Les Monstres des mondes disparus » Samedi 23 mai, 21h00 Musée espace Gaia Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les monstres des mondes disparus

Présentation d’une exposition permanente « Les Monstres des mondes disparus » permettant à chaque visiteur de se familiariser avec l’évolution des espèces depuis 450 millions d’années.

De nombreux moulages ou fossiles viennent renforcer visuellement le propos.

D’autres éléments, comme la fluorescence des minéraux, donneront lieu à de belles découvertes.

Musée espace Gaia 19 rue du Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 06 37 07 68 81 http://www.cristalgaia.com Le Musée associatif espace Gaia est situé à l’intérieur de l’ancienne église du Prieuré Saint-Martin. Fondé en 908, cet ensemble ne montre plus d’ouvrages d’origine hormis 2 éléments de la porterie du Prieuré. Monument d’art roman, il est classé monument historique depuis janvier 1979.

Le Musée espace Gaia, aborde, avec un exposition permanente, l’histoire de la Terre depuis sa formation jusqu’à la fin du Paléolithique supérieur. Expositions, animations pour tous, forment l’ossature principale de l’activité. Plus d’un millier d’objets viennent éclairer le contenu proposé. Bus arrêt du Général Pajol – Parking à proximité

Visite libre

© Gilles Goracy 2025