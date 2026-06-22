Touzac

Exposition Les paysages intérieurs

Touzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Exposition des oeuvres de Romy Zangerle et Samia Hadj en collaboration avec la bibliothèque de Touzac et l'association "Ô" Touzac

Exposition des oeuvres de Romy Zangerle et Samia Hadj en collaboration avec la bibliothèque de Touzac et l'association "Ô" Touzac

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Touzac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 54 09 bibliotheque.touzac@gmail.com

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English :

Exhibition of works by Romy Zangerle and Samia Hadj in collaboration with the Touzac Library and the “%D4” association Touzac

L’événement Exposition Les paysages intérieurs Touzac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot