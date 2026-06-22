Exposition Les paysages intérieurs Touzac
Exposition Les paysages intérieurs Touzac vendredi 14 août 2026.
Touzac
Exposition Les paysages intérieurs
Touzac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Exposition des oeuvres de Romy Zangerle et Samia Hadj en collaboration avec la bibliothèque de Touzac et l'association "Ô" Touzac
Exposition des oeuvres de Romy Zangerle et Samia Hadj en collaboration avec la bibliothèque de Touzac et l'association "Ô" Touzac
.
Touzac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 54 09 bibliotheque.touzac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of works by Romy Zangerle and Samia Hadj in collaboration with the Touzac Library and the “%D4” association Touzac
L’événement Exposition Les paysages intérieurs Touzac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Touzac (Lot)
- Festival la Source Bleue Touzac 8 août 2026