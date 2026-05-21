Exposition Les petits européens Rue de Saule Teillet-Argenty
Exposition Les petits européens Rue de Saule Teillet-Argenty samedi 13 juin 2026.
Teillet-Argenty
Exposition Les petits européens
Rue de Saule La Grange Teillet-Argenty Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Centre Social de Saint Martinien en partenariat avec EUROPE DIRECT Allier ainsi que les communes de Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien et Teillet-Argenty vous proposent l’exposition Les Petits Européens .
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Rue de Saule La Grange Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 69
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English :
The Centre Social de Saint Martinien, in partnership with EUROPE DIRECT Allier and the communes of Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien and Teillet-Argenty, present the exhibition Les Petits Européens .
L’événement Exposition Les petits européens Teillet-Argenty a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme