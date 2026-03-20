Exposition : Les Roches silencieuses, Jardin du Clozet, Floirac

Exposition : Les Roches silencieuses 5 – 7 juin Jardin du Clozet Gironde

Limité à 12 personnes ; réserver par ☎️ ou SMS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Exposition de sculptures contemporaines, baptisées :

« Roches silencieuses ».

Jardin du Clozet 16 chemin des Plateaux 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/le-jardin-du-clozet.html [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 83 21 91 »}] Installé sur les coteaux de Floirac, ce jardin créé il y a un demi-siècle est l’œuvre de trois générations de jardiniers. Mêlant des airs d’Italie et d’Orient, il est ponctué de cyprès s’élançant vers le ciel et venant rythmer sa composition. Aujourd’hui, la déambulation dans ce jardin clos où les roses et de nombreuses essences accompagnent harmonieusement la vigne, permet de découvrir des sculptures de François Didier. Bassins de nénuphars et buis taillés en boule agrémentent l’ensemble.

Exposition de sculptures contemporaines, baptisées :

© Philippe Prévôt