LE ROI SOLEIL – ARKEA ARENA Floirac

LE ROI SOLEIL Début : 2026-06-14 à 15:00. Tarif : – euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets.Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 13 novembre à 10 heures au 15 novembre 2024 à 10 heures.ACM ET DECIBELS PRODUCTIONS PRESENTENT : LE ROI SOLEILPour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33